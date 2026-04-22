Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 22.04.2026 00:43

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var
  • ABONE OL

Kahramanmaraş'taki kavga, saat 19.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım ve Körkurt aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar, pompalı tüfeklerle birlerine ateş etti. Kavgada 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

BİR GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA