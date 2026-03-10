Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta iş yerinde erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 22:16

Kahramanmaraş’ta iş yerinde erkek cesedi bulundu!

Kahramanmaraş'ta metruk bir iş yerinde kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin 62 yaşındaki Osman Doğan’a ait olduğu öğrenilirken, Doğan’ın işkence edilerek öldürüldüğü iler sürüldü.

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta iş yerinde erkek cesedi bulundu!
  • ABONE OL

Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde vatandaşlar, zemin katta kullanılmayan iş yerinin içerisinde bir kişinin kanlar içerisinde yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kanlar içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkek cesedinin Osman Doğan'a (62) ait olduğu anlaşıldı.

Doğan'ın işkence edilerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Doğan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otospi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Konuyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta iş yerinde erkek cesedi bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz