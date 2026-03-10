Kahramanmaraş’ta iş yerinde erkek cesedi bulundu!

Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki metruk bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde vatandaşlar, zemin katta kullanılmayan iş yerinin içerisinde bir kişinin kanlar içerisinde yattığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kanlar içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkek cesedinin Osman Doğan'a (62) ait olduğu anlaşıldı.