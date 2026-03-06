Kahramanmaraş’ta bir kişi işyerinde ölü bulundu

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bayram Akpınar'a ait elektrikçi dükkanından silah sesi duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada iş yerini kontrol eden komşuları, içeride Akpınar'ı başından vurulmuş halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akpınar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

