Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti! Ayrılan kız arkadaşını öldürdü

Giriş Tarihi: 13.12.2025 01:49

Kahramanmaraş’ta bir kişi kendisinden ayrılan 22 yaşındaki kız arkadaşını kurşunlayarak öldürdü.

Muhammet Özer
Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi Pirahmetoğlu Sitesi önünde park halindeki bir otomobilden silah sesleri geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, 22 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.T.K (24) olay yerinden kaçtı ancak kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Genç kadının yakınları acı haberi alır almaz olay yerine geldi ve sinir krizi geçirdi. Sultan Değirmenci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

