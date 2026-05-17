Kahramanmaraş’ta kahreden ölüm: Çekyattan düşen Bertuğ öldü! Sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babasından acı haber...

ACI HABER GELDİ

Fetullah Karaca, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Ailesine bir şey söylemeden hastaneden ayrılan Karaca'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri Fetullah Karaca için arama çalışması başlattı. Ekipler, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi'nde Fetullah Karaca'yı otomobilinde ölü buldu. Yapılan incelemede otomobilin köprüden dereye uçtuğu tespit edildi.