Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta kan donduran cinayet: Eşini öldürüp kaçtı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 01:51

Kahramanmaraş’ta yaşanan aile içi şiddet olayı bir kez daha can aldı. Eşiyle tartışan Mevlüt K., karısı Fatma K.'yı silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

  • ABONE OL

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki Mevlüt K., 32 yaşındaki eşi Fatma K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt K, yanında bulunan tabancayla eşinin başına ateş etti.

Genç kadın olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Fatma K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Mevlüt K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz