Kahramanmaraş’ta kan donduran cinayet: Eşini öldürüp kaçtı

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki Mevlüt K., 32 yaşındaki eşi Fatma K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt K, yanında bulunan tabancayla eşinin başına ateş etti.

Genç kadın olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Fatma K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Mevlüt K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.