Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp 'U' dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü A.Y'nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.'nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi. Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı...