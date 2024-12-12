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Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:00 Son Güncelleme: 12.12.2024 10:01

Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahreden olay Kahramanmaraş’ta yaşandı. Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi de yaralandı.

İHA
Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza, Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı mevkiinde yaşandı... Narlı'dan Pazarcık istikametine giden A.Y. (73) idaresindeki 27 L 7497 plakalı hafif ticari araç yolun sağına yanaştı.

Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp 'U' dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü A.Y'nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.'nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi. Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı...

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Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
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