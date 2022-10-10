Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildi: 10 Ekim 2022 Kandilli - AFAD son depremler listesi ile paylaştı!

AFAD'tan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş depremi ile ilgili olarak yerin 10.68 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. İşte Kahramanmaraş depremi ile ilgili detaylar...