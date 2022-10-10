Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildi: 10 Ekim 2022 Kandilli - AFAD son depremler listesi ile paylaştı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:18 Son Güncelleme: 10.10.2022 16:38

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildi: 10 Ekim 2022 Kandilli - AFAD son depremler listesi ile paylaştı!

Saat 16.07’de Aslantaş Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberiyle beraber verileri paylaştı. İşte 10 Ekim 2022 Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildi: 10 Ekim 2022 Kandilli - AFAD son depremler listesi ile paylaştı!

AFAD'tan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş depremi ile ilgili olarak yerin 10.68 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. İşte Kahramanmaraş depremi ile ilgili detaylar...

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KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Aslantaş barajı bölgesinde çevre illeri de etkileyen bir deprem meydana geldi. Depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildiği kaydedilirken yaşanan sarsıntı bölge halkında büyük tedirginliğe yol açtı.

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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildi: 10 Ekim 2022 Kandilli - AFAD son depremler listesi ile paylaştı!
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