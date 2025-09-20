Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta maganda dehşeti: Aracın camını yumruklayarak kırdı!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 14:32 Son Güncelleme: 20.9.2025 14:33

Kahramanmaraş’ta maganda dehşeti: Aracın camını yumruklayarak kırdı!

Kahramanmaraş’ta trafikte yaşanan tartışmada aracından inen şahıs diğer aracın sürücüsüne önce küfürler yağdırdı ardından aracın camını yumruklayarak kırdı. Ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta maganda dehşeti: Aracın camını yumruklayarak kırdı!

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra araçtan inen sürücü arkasındaki aracın sürücüsüne önce küfürler etti ardından aracın camını yumruklamaya başladı.

ARACIN CAMINI KIRDI

Aracın camını kıran sürücü daha sonra kendi arabasına binip trafikte ilerlemeye devam etti. Öte yandan yaşanan olay, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta maganda dehşeti: Aracın camını yumruklayarak kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz