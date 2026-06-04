Kahramanmaraş’ta nehirde kaybolmuştu: Cansız bedenine 7’nci günde ulaşıldı!

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde 28 Mayıs tarihinde akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Sekman Aktaş için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye su altı arama ekipleri ve Adıyaman'dan gelen dalgıç ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.