Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolmuştu: Cansız bedenine 7'nci günde ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 4.06.2026 16:25

Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolmuştu: Cansız bedenine 7'nci günde ulaşıldı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ceyhan Nehri'ne düştükten sonra kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ın cansız bedenine 7 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta nehirde kaybolmuştu: Cansız bedenine 7’nci günde ulaşıldı!
  • ABONE OL

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde 28 Mayıs tarihinde akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Sekman Aktaş için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye su altı arama ekipleri ve Adıyaman'dan gelen dalgıç ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

7'NCİ GÜNÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

2 bot, 1 dron, 9 araç ve 29 personelin görev aldığı çalışmaların 7'nci gününde, Aktaş'ın cansız bedenine nehir içerisinde ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazenin, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılacağı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolmuştu: Cansız bedenine 7'nci günde ulaşıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA