Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta peş peşe kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 14:11

Kahramanmaraş’ta peş peşe kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle farklı ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muhammet Özer
Kahramanmaraş’ta peş peşe kaza: 1 ölü, 3 yaralı
  • ABONE OL

Göksun ilçesi Kurucuova mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göksun-Elbistan karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise, itfaiye ekipleri araçlara müdahale ederek olası yangın riskine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Türkoğlu-Kılılı yolu üzerinde meydana gelen kazada 26 yaşındaki Lütfi Görgülü hayatını kaybetti, M.Ç. isimli bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta peş peşe kaza: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz