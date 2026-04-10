Kahramanmaraş’ta peş peşe kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Göksun ilçesi Kurucuova mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göksun-Elbistan karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise, itfaiye ekipleri araçlara müdahale ederek olası yangın riskine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Türkoğlu-Kılılı yolu üzerinde meydana gelen kazada 26 yaşındaki Lütfi Görgülü hayatını kaybetti, M.Ç. isimli bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.