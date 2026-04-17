Kahramanmaraş’ta provokatif paylaşım yapan 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı baskın olayı sonrası alınan yayın yasağı kararını yaptıkları provakatif paylaşımlarla ihlal eden 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şüphelilerin, kamu görevlisine hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından gözaltına alındığı kaydedildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh hakimliğine sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!