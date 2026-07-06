Kahramanmaraş’ta sahte rakı şüphesi: 1 kişi hayatını kaybetti





KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabri Kıraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Kıraç'ın yanında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve sahte rakı olduğu değerlendirilen su şişeleri bulunduğu öğrenildi. Kıraç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.