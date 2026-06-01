Kahramanmaraş’ta silahlı hesaplaşma: 1 ölü

Merkez Dulkadiroğlu İçesi Uludaz Mahallesi'nde M.K. ile Cuma Ali Kurt arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada M.K., yanında bulunan tabancayla Cuma Ali Kurt'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Cuma Ali Kurt ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cuma Ali Kurt'un cenazesi yapılan otopsinin ardından Uludaz Mahallesi Bahçelievler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

