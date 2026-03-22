Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 20:10

Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki kişi evde kimliği belirsiz biri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 18 yaşındaki kişi silahla vurularak yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., iddiaya göre evde kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, M.A.'yı tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. M.A.'nın yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz