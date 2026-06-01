Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 8 gözaltı 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 1.06.2026 16:22

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 130 gram sentetik uyuşturucu, 345 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
