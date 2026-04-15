Kahramanmaraş’ta yayın yasağını delen 2 kişi gözaltında

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Yayın yasağını ihlal ettikleri öne sürülen şüpheliler B.B.İ. ve B. K. gözaltına alınırken, 16 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası çeşitli sosyal medya platformlarında görüntü paylaşan, korku yayan, şiddeti meşrulaştırmaya çalışan ve infial uyandırmayı amaçlayan şahıslar yetkili birimler tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı kaynakları birçok ilde farklı paylaşımları bulunan şüphelilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

