Kahramanmaraş'taki acı olayda şok detay: Görüntülü aramada "doldur boşalt" yaparken vurmuş! O sanık için istenen ceza belli oldu

"BAŞKA ANNE BABALAR AĞLAMASIN"

Oğlunu kaybeden acılı baba Cabbar Öztürk, dava öncesinde yaptığı açıklamada adalet çağrısında bulundu. Oğlunun henüz 15 yaşında olduğunu belirten baba Öztürk, yaşanan olayın "kaza" olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. Cabbar Öztürk, "Benim oğlum daha hayatının başındaydı. Daha yeni 15 yaşına girmişti. Bir insan eline silah alıp başka bir insanın üzerine doğrultarak ateş ediyorsa bunun adı kaza değildir. Ben sadece adalet istiyorum. Benim evladım geri gelmeyecek ama başka aileler ağlamasın" dedi. Mahkemeden emsal olacak bir karar beklediğini ifade eden Öztürk, "Bugün benim canım yandı, yarın başka ailelerin canı yanmasın. Bu davada verilecek karar çok önemli" diye konuştu.

