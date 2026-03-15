Kahramanmaraş’taki kan donduran cinayette sarkıntılık iddiası: “Sinirime hakim olamadım”

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

F.G., savunmasında Onur Toy'un ismen tanıdığını ancak hiçbir samimiyetinin olmadığını belirterek, "Olaydan 8-9 gün önce maktul ablamı takip edip gece 20.30-22.00 civarında sarkıntılık yapmıştı, biz bu olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmamıştık. Olay günü ben Ulu Camii'nin orada bulunan bir seyyar satıcıdan kampta kullanmak amacıyla olayda kullandığım bıçağı satın almıştım. Sonrasında arkadaşım E.Ç. ile buluştuk. Parkta oturuyorduk, o esnada Onur'u parkın oradan geçtiğini görünce sinirime hakim olamadım. Kendisinin peşinden gittim, bu esnada E.Ç.'ye bir şey söylemedim, üzerimde bıçak olduğunu bilmiyordu. Kısa bir süre sonra yanımda bulunan bıçak ile Onur'u bıçakladım, sonrasında oradan kaçtım. Pişmanım" dedi. E.Ç. ise olayla ilgisinin bulunmadığını belirtip beraatini talep etti. Olay günü F.G.'de bıçak olduğunu bilmediğini belirten E.Ç., "F.G., Onur'a vurdu. Ben ilk başta eliyle vurduğunu sandım, sonrasında bıçağı gördüm. Ben kanı gördükten sonra şok oldum ve oradan kaçtım" dedi.