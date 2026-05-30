Kahramanmaraş’taki şantiye yangınından acı haber: 25 yaşındaki işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 17 Mayısta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çıkan yangında işçilerden Muhammet Hışır, binada mahsur kaldı. İddiaya göre alevlerden kurtulmak isteyen genç işçi, şantiye binasının üçüncü katından aşağı atladı. Ağır yaralanan ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan Hışır, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te hastaneye kaldırıldı.

İKİ HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören 25 yaşındaki Muhammet Hışır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç işçi toprağa verildi.

YANGINDA 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

450 kişinin yaşadığı konteyner kert içerisinde bulunana 3 katlı şantiye binasında çıkan yangında daha önce işçi Cuma Mermer (50) hayatını kaybetmiş 7 işçi de yaralanmıştı. Muhammet Hışır'ın ölümüyle birlikte ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.