Kahramanmaraş’taki skandalda flaş gelişme: Cani hemşirenin ilk vukuatı değilmiş! Eğitim detayı pes dedirtti...

BİLİRKİŞİ, AYNI NÖBETTE İKİNCİ DARBI TESPİT ETTİ

Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar'dan önce başka bir çocuğu darbettiği tespit edildi. Bağrıyanık'ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi.

'BİR ANLIK GAFLETLE YAPTIM'

Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım" dedi.