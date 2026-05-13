Kahreden ölüm zinciri

İstanbul Göktürk'te 9 Mayıs akşamı meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e (46), akaryakıt istasyonundan ters yönden çıkıp caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta vurarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Derya Üzüm, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Üzüm'ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı.





'KALKIP GİDECEK SANDIK ÖLÜM HABERİ GELDİ'

EV dekorasyon işiyle uğraşan Üzüm'ün hayatını kaybettiği kazanın olduğu yerin ilerisinde bir yaya geçidi olduğu görülürken, kadın ve yanındaki arkadaşının geçidin olmadığı alandan karşıya geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Diğer taraftan olaydaki araç sürücüsünün ise akaryakıt istasyonunun giriş tarafından çıkış yaparak dönüş aldığı belirlendi. Görgü tanıkları işkadınının yere düştüğünde başını asfalta çarpmasının büyük bir talihsizlik olduğunu belirtti. İstasyon çalışanı bir kişi, "Biz kadın düştü, kalkıp gidecek zannettik. Vefat ettiği haberi geldi" ifadelerini kullandı.