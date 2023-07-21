Kahreden tesadüf! Ölümle sonuçlanan kazanın sürücüleri kuzen çıktı

Bursa Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde otomobiliyle seyir halinde olan Bayram Uras, önünde seyreden ve benzin istasyonuna girmek için yavaşlayan Uğur Can Uras'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Ön kısmı tamamen TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras, aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kurtarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalık bir kurtarma ekibinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarın Bayram Uras, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uras, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

KUZEN ÇIKTILAR

Yaşanan kaza sonrası kendisine çarpan otomobili plakasından tanıyan Tır sürücüsü Uğur Can Uras, aracında kuzeninin görünce sinir krizi geçirdi. Kurtarma çalışmalarına yardım eden ve gözyaşlarına boğulan Uğur Can Uras ile kazada hayatını kaybeden Bayram Uras'ın kuzen oldukları anlaşıldı. Tır sürücüsü Uras ekipler tarafından Emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.