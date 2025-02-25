Kahta Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kahta Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Nemrut Dağı'nın 41 kilometre uzağında kurulu olan Kahta pek çok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle arkeolojiye merakı olan birçok kişi için merak uyandırabilir. İlçe Asurlular, Hititler, Persler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçeyi gezmek ve eski medeniyetlerin izini görmek isteyenler için ulaşım merak edilen konular arasındadır. Bu sebeple Kahta otogar nerede ve yol tarifi ile Kahta otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularına sıkça yanıt aranmaktadır.

Kahta Otogar Nerede?

Karayolu ile seyahat etmek isteyenler özel araç ve şehirler arası otobüs seferi ile Kahta'yı ziyaret edebilir. Kahta otogarı adresi: Girne, 02400 Kahta/ Adıyaman olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Kahta Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Kahta'nın Adıyaman'a uzaklığı yaklaşık olarak 30 kilometredir. Bu mesafedeki bir otobüs yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat sürebilir. Kahta otogarına ulaşım sağlamak için de şehir merkezinden ya da civar ilçelerden hareket eden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz.