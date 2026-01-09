Kahvaltıda tartıştığı babasını öldürdü

İstanbul'da kan donduran bir cinayet işlendi. 31 yaşındaki Ramazan Tunç, sabah kahvaltısında tartıştığı babası Mustafa Tunç'u bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan katil zanlısının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Korkunç olay, 2 Ocak günü Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan Tunç, sabah kahvaltısında babasıyla tartıştı. Annesinin olmadığı evde babası Mustafa Tunç ile tartışan oğlu mutfakta eline geçirdiği meyve bıçağıyla babasına saldırarak defalarca bıçakladı. Baba kanlar içinde yere yığılırken komşular durumu polise bildirdi. Akrabalarından alınan bilgilere göre, şüphelinin birkaç gündür psikolojik ilaçlarını almadığı belirtildi. Ramazan Tunç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.