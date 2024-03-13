Kahve falı genç kuşağı da sardı

İngiliz gazeteci Frankie Adkins, annesiyle birlikte yaptığı İstanbul gezisini kahve kültürü üzerinden tespitleriyle BBC için kaleme aldı. Frankie Adkins, "Türk kahvesi 500 yılı aşkındır konukseverlik ve paylaşımın simgesi. Taksim'in ünlü İstiklal Caddesi'nde kahve falı bakan kafeleri gezdik. Çok şaşırdık. Eskide kaldığını sandığımız kültür şehrin genç kuşakları tarafından da sahiplenilmişti.Gençlerin kafelerde fal bakarak birlikte keyifli vakitler geçirdiklerini görmek bizi de çok eğlendirdi. Günümüzde Z kuşağı Türkler de akıllı telefonlardan kahve falı uygulamalarına ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.