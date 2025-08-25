Kahve içmek antibiyotiğin etkisini azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, günlük olarak içilen kahve bazı antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Uluslararası bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, Escherichia coli (E. coli) bakterisinin kafeine verdiği tepkiler incelendi. Araştırmacılar 94 farklı kimyasal maddeyi test ederek bunların bakteri hücrelerinin içine giren ve çıkan maddeleri nasıl etkilediğini analiz etti. Sonuçlarda, kafeinin özellikle dikkat çektiği belirtildi. Kafein, bakterilerin siprofloksasin gibi bazı antibiyotikleri daha az emmesine yol açtı.