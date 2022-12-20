Kahve İstemeden Önce Mi Sonra Mı İkram Edilir? Söz Kesilirken ve Kız İstemede Kahve Ne Zaman Dağıtılır, Önce Kime Verilir?

Kız isteme merasiminde kahvenin ne zaman verilmesi gerektiği kullanıcıların araştırdığı konulardan birisidir. Kahve istemeden önce mi sonra mı ikram edilir sorusu da bu durumda merak edilmiştir. Çiftlerin yeni bir dünyaya adım atmasında büyük öneme sahip isteme merasiminde kahvenin önemli bir rolü vardır. Kahve dağıtımı istemeden önce mi yapılır veya ne zaman ikram edilir gibi sorular da önemlidir. Peki söz kesilirken ve kız istemede kahve ne zaman dağıtılır, önce kime verilir? Yazımızın devamında merak edilenlere cevap verdik. İşte detaylar...

Kahve İstemeden Önce Mi Sonra Mı İkram Edilir?

İsteme merasiminde kahve istemeden önce mi yoksa sonra mı ikram edilir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Erkek tarafının isteme için gelmesiyle beraber süreç başlamış olur. Erkek elinde çikolata veya çiçekle içeriye davet edilir. İsteme anından önce gelin adayı kahve pişirmeye başlar. Göz alıcı bir tepside, özel fincanlarla kahvelerin sunulması ise Türk geleneğinin vazgeçilmez bir unsuru halini almıştır. Kahveleri gelinin bizzat yapması ise bu gelenekler içerisine yoğurulmuştur. Gelin adayı tüm misafirlere kahveyi hazırlayıp, sunumu yapar ve damat adayı için yapacağı kahveye ekstra tuz veya karabiber de koyabilir.

Söz Kesilirken ve Kız İstemede Kahve Ne Zaman Dağıtılır?

Söz kesilirken veya kız istemede kahve ne zaman dağıtılır sorusu çok sık karşımıza çıkacaktır. Aileler sohbet etmeye başladığında gelin adayı ise kahve hazırlar. Gelin adayı ile birlikte yanında yer alan arkadaşları mutfakta Türk kahvesi yapmaya başlar. Gelin tarafından kahveler sunulur ve istemeden önce bu eylem gerçekleşir. Kahve dağıtımında, önce yaşça büyüklerden başlamak da geleneklerimizden birisidir. Kahve ikramı ardından ise isteme merasimi başlar.

Söz Kesilirken ve Kız İstemede Kahve Önce Kime Verilir?

Söz kesilirken ve kıs istemede kahve önce kime verilir sorusu da kullanıcıların merak ettiği sorular arasındadır. Bu tür durumlarda kahve yapan gelin adayı, öncesinde kahveleri yaşça büyük aile bireylerine dağıtır. Kız isteme merasimi ise kahveler içildikten sonra aile büyükleri tarafından başlatılır.

İstemede Çikolata Ne Zaman Dağıtılır?

İstemeden çikolata ne zaman dağıtılır sorusu kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak bakıldığında gondol sunum eşliğinde hazırlanan şeker ve çikolatalar, kız istemeye gidildiğinde salona konulur. İsteme merasiminden sonra çikolatalar tüm davetlilere ikram edilir. Çoğu zaman çikolataların yeri değişmez ve tebrik için gelen misafirlere dağıtılır.