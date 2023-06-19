Kahve Türleri - Dünyadaki Kahve Çeşitleri, İsimleri ve Farkları

Günlük yaşantımızda çoğumuzun en çok tükettiği içeceklerden biri olan kahvenin çeşitlerini merak ettiğimizde kahve türleri isimleri nelerdir diye araştırırız. Böylelikle kaç tane kahve çeşidi var sorusuna da yanıt bulmuş oluruz. Dünyadaki kahve çeşitleri nelerdir, sorusuna ülkemizde en çok tüketilen türk kahvesin yanı sıra birçok kahve çeşidi ile karşılaşırız. Dünya kahve çeşitleri ve farkları yapılış türleri ve içerisine ilave edilen maddelere göre de değişiklik gösterebilir.

Kahve Türleri

Kahve, kökboyasıgiller familyasının coffea cinsinde yer alan bir ağaç cinsidir. Bu ağacın çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde ediliyor. Kahve hem keyif verici hem de zihinsel aktiviteyi güçlendiren bir içecek türüdür. Dünya üzerinde farklı kültürlerde farklı kahve türleri bulunur. Dünyanın her yerinde neredeyse her gün tüketilen kahve petrolden sonra en önemli ticaret kaynağıdır. Dünya ticaretinde ikinci sırada yer alıyor. Üretiminin neredeyse yarısı brezilya topraklarında olsa da yetmişten fazla ülkede üretimi mevcuttur.

Dünyanın her yerinde kafe, misafirlik, okul ve iş yeri gibi yerlerde en çok tüketilen içeceklerin başında kahve gelir. Kahvenin tadını gerçekten çıkarmak istiyorsanız, kahveyi düzgün bir şekilde nasıl demleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Kahvenin çekirdeklerine ve yapılışlarına göre onlarca çeşidi bulunuyor. çekirdeklerinin türüne göre kahve türleri dört tanedir. Bu kahve türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Arabica kahve, tadı nedeniyle en popüler kahve çekirdeğidir. Tadı hem tatlı hem de hayli keskindir.

Robusta kahve, çekirdeği daha acı bir tada sahip olan bir kahve türüdür. İçmeyi daha keyifli hale getirmek isterseniz kahvenize süt, krema, şeker ve diğer aromalarla harmanlanmış hazır kahve ve espresso karışımları da ilave edilebilir.

Liberica kahve, batı afrika'daki liberya'dan gelir. Çiçeksi ve meyveli bir aromaya sahip olduğu söylenir, ancak kahve yapıldığında dolgun, odunsu bir tada sahiptir.

Excelsa kahve çekirdekleri kafein bakımından hem kanefora hem de arabicadan daha düşüktür.

Dünyadaki Kahve Çeşitleri, İsimleri Ve Farkları