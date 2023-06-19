Kahve Türleri - Dünyadaki Kahve Çeşitleri, İsimleri ve Farkları

Dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden biri de kahvedir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı kahve türleri dikkatimizi çeker. Kahve türleri isimleri, her yerde farklı olabilir. Dünyadaki kahve çeşitleri nelerdir, sorusuna onlarca kahve çeşidi örnek verilebilir. Kaç tane kahve çeşidi var, dediğimizde önümüze çıkan kahve türleri oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde edebiliriz. Dünya kahve Çeşitleri ve farkları kahve çekirdeğinin farklı işlemlerden geçmesi ile oluşur.
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Günlük yaşantımızda çoğumuzun en çok tükettiği içeceklerden biri olan kahvenin çeşitlerini merak ettiğimizde kahve türleri isimleri nelerdir diye araştırırız. Böylelikle kaç tane kahve çeşidi var sorusuna da yanıt bulmuş oluruz. Dünyadaki kahve çeşitleri nelerdir, sorusuna ülkemizde en çok tüketilen türk kahvesin yanı sıra birçok kahve çeşidi ile karşılaşırız. Dünya kahve çeşitleri ve farkları yapılış türleri ve içerisine ilave edilen maddelere göre de değişiklik gösterebilir.
Kahve Türleri
Kahve, kökboyasıgiller familyasının coffea cinsinde yer alan bir ağaç cinsidir. Bu ağacın çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde ediliyor. Kahve hem keyif verici hem de zihinsel aktiviteyi güçlendiren bir içecek türüdür. Dünya üzerinde farklı kültürlerde farklı kahve türleri bulunur. Dünyanın her yerinde neredeyse her gün tüketilen kahve petrolden sonra en önemli ticaret kaynağıdır. Dünya ticaretinde ikinci sırada yer alıyor. Üretiminin neredeyse yarısı brezilya topraklarında olsa da yetmişten fazla ülkede üretimi mevcuttur.
Dünyanın her yerinde kafe, misafirlik, okul ve iş yeri gibi yerlerde en çok tüketilen içeceklerin başında kahve gelir. Kahvenin tadını gerçekten çıkarmak istiyorsanız, kahveyi düzgün bir şekilde nasıl demleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Kahvenin çekirdeklerine ve yapılışlarına göre onlarca çeşidi bulunuyor. çekirdeklerinin türüne göre kahve türleri dört tanedir. Bu kahve türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Arabica kahve, tadı nedeniyle en popüler kahve çekirdeğidir. Tadı hem tatlı hem de hayli keskindir.
Robusta kahve, çekirdeği daha acı bir tada sahip olan bir kahve türüdür. İçmeyi daha keyifli hale getirmek isterseniz kahvenize süt, krema, şeker ve diğer aromalarla harmanlanmış hazır kahve ve espresso karışımları da ilave edilebilir.
Liberica kahve, batı afrika'daki liberya'dan gelir. Çiçeksi ve meyveli bir aromaya sahip olduğu söylenir, ancak kahve yapıldığında dolgun, odunsu bir tada sahiptir.
Excelsa kahve çekirdekleri kafein bakımından hem kanefora hem de arabicadan daha düşüktür.
Dünyadaki Kahve Çeşitleri, İsimleri Ve Farkları
Türk kahvesi: en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarından biridir. Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.
Filtre kahve: öğütülmüş kahve çekirdeklerinin sıcak suyla buluşturulup demlenmesi sonucu elde edilen kahve çeşididir.
Espresso: üzerinde kendiliğinden oluşan köpüğümsü ve kremamsı bir tabakası olan, oldukça yoğun bir kahve çeşididir.
Cold brew (soğuk demleme): soğuk demleme anlamına gelir.
Iced coffee (buzlu kahve): cold brew'dan ayıran en büyük özellik, sıcak su ile hazırlandıktan sonra buz yardımıyla soğutulmasıdır.
Americano: espresso üzerine sıcak su eklenerek ortaya cafe americano çıkar.
Espresso romano: tek shot espresso içerisine bir dilim limon eklenerek servis edilir.
Guillermo: birkaç dilim lime üzerine bir ya da iki shot espresso dökülür. Buzla ya da az bir miktar sütle de servis edilebilir.
Cafe latte: büyük bardağa tercihe göre 1 ya da 2 shot espresso üzerine ısıtılmış süt ve sonrasında da süt köpüğü eklenerek elde edilir.
Cappuccino: sıcak süt ve espresso'nun eşit oranda bardağa dökülmüş halidir. Eklenen süt üzerine kalın bir miktarda süt köpüğü de eklenerek hazırlanır.
Flat white: üzerine buharda köpürtülmüş incecik süt köpüğü eklenerek yapılır.
Macchiato: bir fincana 2 shot espresso üzerine süt köpüğü damlatılarak oluşturulan bu kahvenin kelime anlamı da beneklidir.
Mocha: süt, kahve ve çikolatanın karışımından meydana gelir. 2 shot espresso üzerine 2 shot sıcak çikolata ve en üste süt köpüğü eklenerek hazırlanır.
Affogato: bir top kaymaklı/sade dondurmanın üzerine sıcak 2 shot espresso dökülerek yapılır.
Yuan-yang: sıcak ve soğuk olarak servis edilen hong kong usulü siyah çay ve süt karışımından ortaya çıkar. Üzerine buz da ekleyebiliyorsunuz.
Frappe: hazır kahve, su, buz, arzuya göre azıcık şeker ve sütün bir shaker içinde iyice çalkalanması sonucu elde ediliyor.
Irish coffee: irlanda kahvesi, espresso, irlanda viskisi, şeker ve krema karışımı bir içecek olarak kafelerde yer alıyor.
Pharisäer: almanya'nın en meşhur kahve türü olan pharisäer, sek ve sert kahve üzerine rom ve krema eklenmesiyle ortaya çıkar.