Kahvehane baskını silahlı çatışmaya dönüştü!

Ankara'nın Mamak İlçesi Saimekadın Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. Husumetli oldukları M.A. ve Ş.A.'nın bulunduğu kahvehaneye gelen Ç.Ş., M.Ç., ve N.Ö., pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar, kahvehaneye zarar verdikten sonra husumetlilerin park halindeki otomobiline de ateş açarak kaçtı.

HUSUMETLİLER DE KARŞILIK VERDİ

Saldırıda yara almayan M.A. ve Ş.A., kahvehaneden çıkarak otomobillerinden aldıkları silahlarla saldırganların peşine düştü. Sokakta karşılıklı ateş açılmasıyla başlayan çatışma, mahallede büyük korkuya yol açtı. Mermiler ve saçmalar çevredeki evlere ve araçlara isabet etti.

YARALILAR HASTANEDE YAKALANDI

Polis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal ederek bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Soruşturma sırasında saldırganlardan Ç.Ş. ve Ş.A.'nın saçma ve kurşun yaraları nedeniyle hastaneye başvurduğu tespit edildi. Polis, yaralıları hastanede gözaltına aldı. Çatışmada kullanılan pompalı tüfek ve tabanca da ele geçirildi.

KAÇAN 3 KİŞİ ARANIYOR

Polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.Ç. ve N.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinleri, huzurlarının kaçtığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.