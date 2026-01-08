Kahvehane cinayetinde flaş gelişme: O canilerin cezası belli oldu! Savunmaları pes dedirtti

CİNAYETİ ANLATTI

Olay günü amcası Adem Dere'nin tuvalete gittiği sırada Uğur'un geldiğini, 'Amcamın oğluna mı bakıyorsun? Kuzenimin yerine mi başladın?' diyerek kendisine küfrettiğini anlatan Dere, Uğur'un bir süre sonra dışarı çıktığını, ardından amcasının da gelerek birlikte dışarı çıktıklarını belirtti. Dışarıda bulunanların küfretmeye devam ettiğini söyleyen Furkan Dere, bunun üzerine silahını alıp peşlerinden gittiğini, silahı amcası ve diğerlerinin elinden almaması için koşarak eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

'İÇİNE CİN KAÇTIĞINI DÜŞÜNDÜK'

Olayla bağlantısı olmadığını savunan tutuksuz sanık Adem Dere, Ahmet A.'nın yanında çalıştığını, olaydan yaklaşık 1 ay önce davranışlarının değiştiğini, çevresini rahatsız edip, cam kırmaya başladığını ve kontrolden çıkınca içine cin kaçtığını düşünerek yollarını ayırdıklarını söyledi. Yeğeni Furkan Dere için de 'Biraz toparlandı' denildiğini belirten Dere, bu süreçte yanından ayrılan Ahmet A. ile yeniden görüştüklerini ifade etti. Helalleşmek için kahvehaneye çağırdığını, Ahmet ve Mehmet A.'nın kendisinden 120 bin lira talep ettiğini, ikisinin de alkollü olduğunu söyledi. Mehmet'e 40 bin lira verebileceğini belirttiğini, konuşarak inşaat alanına kadar yürüdüklerini aktaran Dere, bu sırada Ahmet A. ve Mehmet A.'nın Furkan'a 'Deli, deli' diye bağırdığını, bunun üzerine Furkan'ın silahla koşmaya başladığını söyledi. Furkan'a 'Yapma' demelerine rağmen ateş ettiğini ve Uğur Akyol'un vurulduğunu belirten Dere, 'Furkan'ın görme engeli var, ben ona silah verir miyim?' dedi.