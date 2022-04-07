Kahvehane saldırısında yaralanan şahıs öldü

Kayapınar ilçesindeki dün bir grup araçla geldikleri kahvehaneyi tabancalarla yaylım ateşine tutmuştu. Açılan ateş sonucu, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirtilen silahlı saldırıda yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı yapanları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, ağır yaralı Mervan Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın, yakınları tarafından toprağa verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.