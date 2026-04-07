Haberler Yaşam Haberleri Kahvehanede kanlı hesaplaşma: 2 ölü
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:40 Son Güncelleme: 7.04.2026 10:44

Bursa’da bir kahvehanede husumetli taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mutlu B, tartıştığı 58 yaşındaki Zeki Yıldız ile 28 yaşındaki oğlu Semih Yıldız’ı vurarak öldürdü. 29 yaşındaki Melih Yıldız ilse yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ
  • ABONE OL

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Mutlu B, 2 hafta önce köydeki kahvehanelerden birini işleten Zeki Yıldız ile tartıştı. İkili arasında husumet başladı. Zeki Yıldız, yanına oğulları Semih ve Melih Yıldız'ı da alarak dün gece Mutlu B'nin bulunduğu kahvehaneye gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mutlu B, yanında taşıdığı silahı çıkararak baba ve 2 oğluna kurşun yağdırdı. 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve Sağlık ekibi sevk edildi.

Semih Yıldız

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde, Vücuduna kurşun isabet eden Zeki Yıldız ile oğlu Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olduğu tespit edilen Melih Yıldız ise hemen hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mutlu B, Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeki Yıldız

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz