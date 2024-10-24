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Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:05 Son Güncelleme: 24.10.2024 10:21

18 yaşındaki Baran Cengiz'in acı sonu: Kahvede oturduğu sırada...

Adana’da 18 yaşındaki Baran Cengiz, kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vurulan Baran kurtarılamadı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
18 yaşındaki Baran Cengiz’in acı sonu: Kahvede oturduğu sırada...

Olay, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Baran Cengiz, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Cengiz, yere yığıldı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Cengiz ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cengiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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18 yaşındaki Baran Cengiz'in acı sonu: Kahvede oturduğu sırada...
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