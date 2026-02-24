Kahvehanede silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay gündüz saatlerinde ilçedeki bir kahvehanede yaşandı. Kahvehanede oyun oynayan S.D. ile Hayrettin Aydın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından S.D.'nin olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. İddiaya göre, iftardan sonra yeniden aynı kahvehaneye gelen S.D. yanında getirdiği tabancayla kahvehanede bulunan Hayrettin Aydın'a ateş açtı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Hayrettin Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli S.D.'nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.