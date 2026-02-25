Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü

Giresun'un Keşap ilçesinde Selahattin D. (73), kıraathanede oyun oynadığı Hayrettin Aydın'ı (57) silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Keşap ilçesinde bir kıraathanede meydana geldi. Birlikte oyun oynayan Selahattin D. ve Hayrettin Aydın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrılan Selahattin D., iftardan sonra yeniden kıraathaneye geldi. Yanında getirdiği tabancayla kahvehanede bulunan Aydın'a ateş açan Selahattin D., kaçtı. Aydın, kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hayrettin Aydın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

