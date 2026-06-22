Kahvehanede takılmak boşanma sebebi sayıldı

Özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay
'dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü. Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının 'maaşın olmasa seninle evlenmezdim' dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını iddia ederek 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat talep edildi. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. İHA