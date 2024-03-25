Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti!

Akhisar ilçesinde dün gece saat 21.30 sıralarında meydana gelene olayda, M.Ö. (34) isimli şahıs daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Olcay Güler'in (34) bulunduğu kahvehaneye gitti. Çıkan tartışmada M.Ö., yanındaki tabanca ile Güler'in göğsüne doğru bir el ateş ederek kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.