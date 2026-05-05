Haberler Yaşam Haberleri Kahvenin önünde oturanlara silahlı saldırı gerçekleştirildi: 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:21

İstanbul Küçükçekmece’de bir kahvehanenin önünde duran kişilere, maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.

Mustafa KAYA
Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanenin önünde duran İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç.'ye maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'MASKELİLERDİ YAYA OLARAK KAÇTILAR'

Saldırıyı görenler maskeli iki şahısın kahvehanenin önüne geldiğinde silahla oturan şahısların bacak kısımlarına ateş açarak kaçtıklarını söylediler.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

