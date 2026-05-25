Kâinatın sırrı zemzemde saklı

BiIiyor musunuz, herkes kana kana içsin diye her gün Mescid-i Haram'a tam 730 bin litre su pompalanıyor Kâbe'de tavafı bitirip, namazımızı kıldıktan sonra hemen zemzeme koşuyoruz. Kâbe yani kıblemiz karşımızda zemzemi dua ile ayakta 3 yudumda içiyoruz. Ayaktayız, çünkü zemzemin kutsallığı karşısında saygımız sonsuz.

HZ. HACER İLE BAŞLIYOR

Bu öyle bir su ki Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in ve oğlu Hz. İsmail'in, Mekke çölünde çaresizlik içindeyken Allah'a yönelmeleriyle başlıyor hikayesi. Yanlarındaki su ve yiyecek tükendiğinde bebeği İsmail susuzluktan ağlamaya başlayınca, Hz. Hacer, çaresizlik içinde su bulma umuduyla yakındaki Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez koştu. Hz. Hacer, son kez Safa tepesine çıktığında, yerden su fışkırdı. Su etrafa taşmasın diye Hz. Hacer'in 'zemzem' yani 'Dur, yavaş ol' dediği rivayet edilir.

Arapça'da "bol, bereketli, doyurucu ve kaynağı zengin su" anlamına da geliyor.

Yıllar sonra kuyu yerin altında kaybolsa de Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalib'in, gördüğü rüya ile Kâbe yakınında yapılan kazıda, bu kutsal su kaynağı yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

ŞİFA İKSİRİ

Zemzem suyunun, özellikleri ise saymakla bitmiyor. Mineral bakımından çok zengin bir içeriğe sahip. Kalsiyum, magnezyum, florür içeriği ve yüksek alkali yapısıyla dikkat çekiyor. Sindirimi kolaylaştırıp, kemikleri güçlendiriyor. İçerdiği minerallerle vücuda dinçlik ve enerji vererek, yorgunluğu azaltıyor.

GÜNDE 1 MİLYON 900 BARDAK SU

Her gün Mescid-i Haram'a tam 730 bin litre su pompalanıyor. Ve her gün zemzem içmek için 1 milyon 900 bin bardak kullanılıyor. Saf suyun en kalitelisine ulaşılması için günde 68 kez kontrolden geçiriliyor.

BİN 200 ZEMZEM GÖREVLİSİ

Mescid-i Haram'ın neredeyse her su tankları var. Bin 200'den fazla görevli zemzem için çalışıyor.

ARAŞTIRMACI SUYUN HAFIZASINI ORTAYA ÇIKARDI

Japon araştırmacı Dr. Masaru Emoto yıllar önce yapığı bir deneyde suyun hafızasını ortaya çıkardı. Dr. Emoto, suya söylenen sözlerin ve dinletilen müziklerin suyun kristal yapısını değiştirdiğini iddia etti. Dr. Emoto, sevgi dolu sözcükler işiten suların estetik ve düzgün kristaller, olumsuz sözler işiten suların ise bozuk şekiller oluşturduğunu fotoğraflalarıyla ortaya koydu.