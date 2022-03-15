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Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:09 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:09

Kakadu Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Kakadu Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Kakadu Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Kakadu Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde evde kuş besleyenlerin sayısı artmıştır. Bu kuş türleri arasında papağanlar da bulunmaktadır. Papağan türleri arasında en sevilen kakadu papağanlar, meraklı yapılarıyla da ilgi çekerler. Bu kuş türleri güney ve kuzey ülkelerinin yanı sıra Avustralya’da da bulunur. Yağmur ormanlarında yaşamını sürdüren bu papağanlar aynı zamanda evcil hayvanlardır. Kakadu papağanı sahiplenmek isteyenler özellikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Kakadu Papağanı Özellikleri ve Bakımı: Kakadu Papağanı Nasıl Bakılır ve Yetiştirilir? İşte merak edilen cevaplar bu yazımızda.

Evcil kuşlar arasında yer alan kakadu papağanların, diğerlerine göre değişik özellikleri bulunur. Kakadu papağanların kökeni Avustralya ve Pasifik adaların güneyine kadar uzanır. Bu türler açık alanlarda, dağlık alanların alt kısımlarında çim tohumu tüketmek için yaşadıkları bilinmektedir. Yağmur ormanlarında yaşayan bu sevimli canlılar son derece evcildir. Bu tür papağanlar insanlara karşı oldukça cana yakındır. Bu sebeple en çok tercih edilen türlerden birisidir. Kakadu papağanı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler özellikleri ve bakımı konusunda araştırma yaparlar. Diğer papağanlara göre değişik özellikleri bulunan kakadu papağanların besin ihtiyaçları da değişiklik gösterebilir.

Kakadu Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Kakadu papağanlar ülkemizde en popüler papağan türlerinden birisidir. Bu papağanların kendine has türleri, diğerlerinden ayrılır. İnsanlarla çok cana yakın olan bu papağanlar, oldukça sevecendirler.

Oynamayı seven bu türler çevreye karşı da meraklıdırlar. Sahiplerine çok bağlı olan bu papağanlara ilgi göstermek gerekecektir. Bu türlerin konuşması diğer türlere göre daha sınırlıdır. Aynı zamanda pek ilgi gösterilmediğinde 15-20 kelime öğrenebilirler.

Kakadu Papağanı Nasıl Yetiştirilir?

Kuş türleri arasında insanlara bağlı olan papağanların farklı türleri vardır. Bu türler arasında yer alan kakadu papağanlar, cana yakın ve sahibine bağlı canlılardır. Kakadu papağanın uzun ömürlü ve sağlıklı olabilmesi için bakımına dikkat etmeniz gerekecektir. Bunun için öncelikle kakaduların kafeslerinin büyük ve geniş olmasına dikkat edin.

Yoksa bulundukları ortamdan sıkılıp strese girebilirler. Haftada iki kez kuşunuzun kafesini temizleyin. Kafesin içerisine oyuncak koymayı da unutmayın. Aksi taktirde kuşunuz bulunduğu ortamdan sıkılabilir. Özgürlüklerine düşkün olan bu kuşlar, çoğunlukla kafesin dışında olmayı severler.

Bunların dışında kakadu papağanların beslenme şekline de dikkat etmeniz gerekebilir. Besin şekli diğer papağanlarla benzerlik gösterse bile farklı besinler de tüketmeyi severler. Pek çok gıda türleriyle beslenen bu papağanlar, kabuklu yiyecekler, meyve, fındık, tohum ve yeşil gıdalar tüketebilirler.

Kakadu papağanın bakımı konusunda bazı noktalara dikkat etmekte fayda vardır. Öncelikle papağanınıza geniş bir yaşam alanı sunarak işe başlayabilirsiniz. Bunun için geniş bir kafes, ruh halleri için önemlidir. Diğer türlü bu kuşlar sıkılabilir ve strese girebilirler. Bu papağanların en dikkat çeken huyları kemirmedir.

Evde serbest bir şekilde gezen bu kuşlar eşyalarınızı kemirmemesi için, ona uygun oyuncaklar almalısınız. Besin konusuna da kendi yemekleri dışında evde de pek çok yiyecek tüketebilirler. Bu papağanların tohum çeşitleri ve orman meyveleri en sevdiği ürünler arasındadır. Bunların dışında, kabuklu yiyecekler, yeşil bitkiler, fındık gibi besinler verebilirsiniz.

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Kakadu Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Kakadu Papağanı Özellikleri Nelerdir?
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