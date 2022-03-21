Kakadu Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Kakadu Papağanı Özellikleri Ve Bakımı

Anavatanı olarak karşımıza Avustralya'nın çıktığı kakadu papağanı pek çok farklı yağmur ormanını da evi olarak benimsemiş hayvanlardır. Daha önce herhangi bir kakadu papağanı ile karşılaşmadıysanız ilk başta kakadu papağanı nasıl bakılır sorusu size karmaşık bir sorun olarak görünebilir ama birbirinize alıştıktan sonra harika bir evcil hayvan olduğunu fark edeceksinizdir.

Kakadu Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Her evcil hayvanda olduğu gibi birçok özelliği bulunan kakadu papağanının özellikleri şöyledir;

Kendi içinde ayrı olarak 17 farklı türü bulunan bu papağanlardan en çok bilineni Sultan papağanlarıdır.

Çok sosyal canlılar değillerdir, genel olarak eşleri ile vakit geçirmek isterler.

Beyaz kakadu papağanlarının nesli tükenmektedir ve koruma altına alınmışlardır.

İbiklerini genel olarak eş bulma ya da çiftleşme döneminde karşılarındakini etkilemek için kullanırlar.

İlk 6 yıl çiftleşme yaşamazlar. Çiftleşme dönemlerine 6 yaşında erişirler.

Diğer papağanların aksine konuşma özelliği yüksek olan bir tür değildir. İyi bir eğitim ile en fazla 20 sözcüğe kadar öğrenebilirler.

Sahiplerine çok düşkün olurlar ve genelde evde sadece 1 kişi ile duygusal bağ kurarlar. Duygusal bağ kurdukları kişiyi kıskandıklarında agresif tavır sergileyebilirler.

Duygusal olarak bir çocuktan farksız bir ilgi açlıkları vardır. Kendilerini sevdirmeyi ve oyun oynamayı çok severler.

Kakadu Papağanı Nasıl Yetiştirilir?

İşte kakadu papağanının bakımı ve püf noktaları.

Kakadu papağanı bakımı ile ilgili en önemli dikkat edilmesi gereken nokta kafes seçimidir. Özgürlüğüne çok düşkün olan kakadu papağanları geniş bir kafeste yaşamayı tercih ederler ve gün içinde özgür hareket etmek isterler.

Diğer papağanların aksine kafes oyuncaklarını çok severler. Stresten uzak durmaları için ne çok fazla oyuncaklarının olması önemlidir.

Bağışıklığı çok da güçlü olmayan kakadu papağanlarının kafesleri haftada 2 kere iyice temizlenmeli ve 2 ayda 1 düzenli veteriner kontrolleri yapılmalıdır.

Tek bakılan kakadu papağanları strese girip hastalanabilirler. Eşi ile beraber yaşamayı çok seven kakadu papağanlarına çift olarak bakmak daha keyifli vakit geçirmelerini sağlar.

Unutulmaması gereken en önemli nokta stresin kakadu papağanları için ölümcül olabileceğidir. Stresten uzak tutulmalı ve ekstra sevgi gösterilmelidir.

Beslenmesi konusunda diğer papağanlar ile benzerlik gösteren kakadu papağanlarının düzenli bir beslenme programı ile beslenmesi bağışıklığının güçlü kalması açısından önemlidir.

Tüm bu bakım noktalarına dikkat edildiğinde beraber geçireceğiniz sağlıklı yıllarınız olabilir.