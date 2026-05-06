Kakava ateşi yandı, Tunca’da dileklerle son buldu

Kutlamaların merkezi olan Sarayiçi, iki gün boyunca müzik ve dansın adresi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçiler, Roman müzik topluluklarının seslendirdiği hareketli ezgilere eşlik ederek baharın gelişini kutladı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan Roman ekiplerinin ritimleri alandaki coşkuyu artırırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

KORTEJ VE KAKAVA ATEŞİ İLGİ GÖRDÜ

Kutlamalar kapsamında Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Sarayiçi'ne yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri tarafından geleneksel Kakava ateşi yakıldı. Ateşin gökyüzüne yükselmesiyle birlikte alandaki coşku zirveye çıktı. Vatandaşlar ateş çevresinde dans edip şarkılar söyledi.

ATEŞTEN ATLAYIP DİLEK TUTTULAR

Yaklaşık 1400 yıllık geçmişe dayandığı kabul edilen Kakava geleneğinde ateşten atlamak, kötü enerjilerden arınmayı ve yeni başlangıçları simgeliyor. Ateşin yakılmasının ardından vatandaşlar gelenek gereği ateşin üzerinden atladı, sağlık, mutluluk, bereket ve huzur için dilek tuttu. Yunus Sezer, yaptığı konuşmada Kakava'nın yalnızca bir şenlik değil, kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

FİNAL TUNCA'DA YAPILDI

Kutlamaların son bölümü sabahın ilk ışıklarında Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirildi. Şafakla birlikte nehir kenarında toplanan vatandaşlar, dileklerini kağıtlara yazarak suya bıraktı. Kimi aşk, kimi sağlık, kimi ise mutluluk ve bereket dileyerek umutlarını Tunca'nın akıntısına bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılan bu ritüel, Kakava'nın en anlamlı anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

BABA FİNGO GELENEĞİ YAŞATILDI

Roman kültüründe önemli yere sahip Baba Fingo efsanesi de bu yıl bir kez daha yaşatıldı. Kuşaktan kuşağa aktarılan Kakava geleneği, baharın gelişiyle birlikte umutların tazelenmesini ve yeni başlangıçları simgeledi. İki gün süren kutlamalar, müzik, dans ve geleneksel ritüellerle sona ererken Edirne, bir kez daha baharı asırlık kültürüyle karşıladı.