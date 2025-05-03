Kakava coşkusu yürekleri sardı

Edirne'de Roman vatandaşların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, geleneksel kıyafetlerini giyerek insanları müzik ve danslarıyla Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne davet ediyor.Yapılan seçimle 2008 yılında "Çeribaşı" seçilen Ocak, her sabah geleneksel giysileriyle evinden çıkarak mahallesini selamlıyor.Renkli takım elbisesi, kulağına taktığı gül ve boynuna bağladığı kırmızı yazmasıyla dikkati çeken Ocak, mahalle sakinleriyle sohbet ettikten sonra müzisyenlerin buluşma noktası olan kahvehaneye geçiyor.Günün programını burada müzisyenlerle belirleyen Ocak, daha sonra şenliklere davet çalışmalarına başlıyor.Kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen Ocak, tarihi çarşılarda, Selimiye Meydanı'nda ve zaman zaman ilçelerde Roman müzikleri ve danslarıyla Kakava'ya davetini sürdürüyor.Roman kültüründe baharın gelişi olarak kabul edilen Kakava'nın, katılım arttıkça daha coşkulu geçtiğini belirten Ocak, bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.