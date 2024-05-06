Kakava-Hıdırellez coşkusu

Edirne'de baharın gelişi için düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nde kente gelen çok sayıda turist müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Özellikle Romanlar'ın eğlenceleriyle renklenen kutlamalar için kente gelenler otelleri doldurdu.Tabiatın canlanması, toprağın bereketlenmesi ve Hazreti Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuklarına inanılan 'Hıdırellez' Niğde'nin Yeşilburç Köyü'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.Kayseri Develi'de Hıdırellez Tepesi'nde düzenlenen şenliğe 5 kazanda etli pilav dağıtıldı.Konya Hüyük'e bağlı Kıreli Mahallesi'ndeki hıdırellez şenliklerinde renkli görüntüler vardı.