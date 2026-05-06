Kakava şenliği coşkuyla kutlanıyor

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de dev Kakava ateşinin dün yakılmasıyla başladı. Roman kültürünün en önemli geleneklerinden biri olarak bilinen Kakava, bolluk, bereket, sağlık ve yeni başlangıçların simgesi olarak kabul ediliyor. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan şenliklerde, kötü enerjilerden arınmak için ateş üzerinden atlanıyor, dilekler tutuluyor ve sabahın ilk ışıklarında Tunca Nehri'ne dilekler bırakılıyor. Renkli kıyafetleriyle alana gelen vatandaşlar, çalan müzikler eşliğinde gönüllerince dans edip göbek atarak eğlendi. Davul ve klarnet seslerinin yükseldiği alanda adeta görsel şölen yaşandı.