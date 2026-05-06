Haberler Yaşam Haberleri Kakava şenliği coşkuyla kutlanıyor
Giriş Tarihi: 6.05.2026

Kakava şenliği coşkuyla kutlanıyor

Ali Can ZERAY
Kakava şenliği coşkuyla kutlanıyor
  • ABONE OL
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de dev Kakava ateşinin dün yakılmasıyla başladı. Roman kültürünün en önemli geleneklerinden biri olarak bilinen Kakava, bolluk, bereket, sağlık ve yeni başlangıçların simgesi olarak kabul ediliyor. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan şenliklerde, kötü enerjilerden arınmak için ateş üzerinden atlanıyor, dilekler tutuluyor ve sabahın ilk ışıklarında Tunca Nehri'ne dilekler bırakılıyor. Renkli kıyafetleriyle alana gelen vatandaşlar, çalan müzikler eşliğinde gönüllerince dans edip göbek atarak eğlendi. Davul ve klarnet seslerinin yükseldiği alanda adeta görsel şölen yaşandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kakava şenliği coşkuyla kutlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA