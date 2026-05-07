Kakava’da dilekler suya bırakıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Kakava şenliklerinin merkezi olan Edirne Sarayiçi, iki gün boyunca müzik ve dansın adresi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçiler, Roman müzik topluluklarının seslendirdiği hareketli ezgilere eşlik ederek baharın gelişini kutladı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan Roman ekiplerinin ritimleri alandaki coşkuyu artırırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Şafakla birlikte Tunca Nehri'nin kenarında toplanan vatandaşlar, dileklerini kâğıtlara yazarak suya bıraktı. Kimi aşk, kimi sağlık, kimi ise mutluluk ve bereket dileyerek umutlarını suya bıraktı.