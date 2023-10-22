Kaklık Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Denizli Kaklık Mağarası Hikayesi Ne, Giriş Ücretli Mi?

Kaklık mağarası içindeki amfi tiyatro, kameriyeler, yüzme havuzu, seyir alanları ile ziyaretçileri memnun edecek türdendir. "Küçük Pamukkale" ve "Mağara Pamukkale" olarak da bilinen mağara, bir termal su kaynağını da içinde barındırır. Yeraltı boşluğunun çökmesi sonucu oluşan Kaklık Mağarası, Kokarhamam Pınarı'nın şelalelerinin aktığı noktadır. Kaklık mağarası nerede ve nasıl gidilir, hikayesi ne öğrenmekte fayda vardır.

Kaklık Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Denizli'ye bağlı Honaz ilçesindeki Kaklık Mahallesi'nde bulunan mağara, şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıktadır. 465 metre uzunluğundaki mağaraya gitmek için farklı seçenekler bulunur. İl merkezinden yola çıkacaklar, otogardan kalkan minibüsleri kullanabilir. Mağaraya şahsi araçla gideceklerin, Denizli-Ankara karayolu istikametinden ilerlemeleri gerekir. Kaklık Mahallesi'ne varıldıktan sonra kuzey yönündeki tabelalar takip edilerek mağaraya ulaşmak mümkündür.

İstanbul'dan Kaklık Mağarası'na gitmeyi planlayanların kullanabileceği yollar arasında, O-5, D650 ve D595 bulunur. Ankara'dan ise Dumlupınar Bulvarı üzerinden yola çıkılmalı ve D200, D260, D300 ve E96 yolları kullanılmalıdır. İzmir'den Kaklık Mağarası'na gitmeyi planlayanların, D585, D300 ve D550 karayollarından ilerlemesi gerekir. Giriş yapmak için ödenmesi istenen ücret 15 TL'dir ve 08:00 ile 20:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Denizli Kaklık Mağarası Hikayesi Nedir?

UNESCO Miras Listesi'ne girmeyi başaran Kaklık Mağarası'nın, çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir hikayesi vardır. Mağaranın hemen yanında bir eren mezarı bulunur. Haydar Dede, cesurluğu, yiğitliği, mertliği ve kahramanlığı ile anılan zat-ı muhteremdir. Yörük ve Alevi kültürünün bir parçası olan Haydar Dede'nin isminin anlamı da aynı şekilde, yiğit, aslan ve cesur demektir. Eren olma yolunda verdiği mücadele nedeniyle bu ismin hakkını veren bir kahramandır.

Hıdırellez zamanı yerliler, hep birlikte Haydar Dede'nin mezarına giderek dua eder ve topluca yemek yer. Türkmen geleneğinin yaşatıldığı bu yerde, Ab-ı Hayat suyundan içen ermiş kişilerin bulunduğuna inanılır. Hızır ve Ellezin'in, ilkbaharda tekrar yeryüzünde dolaştığı söylenir. Bu nedenle Hıdırellez zamanı, Haydar Dede ve diğer erenlerin mezarlarında kurban kesilir, dua edilir ve yemek yenir. Türkmen inancına göre Haydar Dede, Kaklık Mağarası'ndan çıkar, erenlerin mezarlarında dua eder ve güneş doğmadan mağarasına geri döner.