Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri: 18 Ağustos 2022 Masterchef kalamar dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

KALAMAR DOLMASI TARİFİ

İlk olarak kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkarın. Uç kısmından tuttuğunuz kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı bir şekilde çekerek çıkartın.

Üzerinde kalan zar tabakasını sıyırmak için bıçağın ters kısmıyla üzerinden bir kez geçin.

Eğer yumuşak değilse kalamarınız, yumuşaması için sütün içinde biraz daha bekletin.

İç harcı için soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Zeytinyağını bir tavada kızdırıp, soğanları ve sarımsakları ekleyin.