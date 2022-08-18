Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri: 18 Ağustos 2022 Masterchef kalamar dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef kalamar dolması tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle deniz mahsülü yemeyi sevenler Masterchef kalamar dolması nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Şefler de kalamar dolması püf noktaları nelerdir sorusuna programda cevap verecek. 18 Ağustos 2022 Masterchef 16'ncı önlük sahibinin olacak. İşte en güzel en lezzetli kalamar dolması tarifi
KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ
4 adet kalamar
4 yemek kaşığı kaşar peyniri
3 kök ıspanak
Yarım demet dereotu
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet arpacık soğan
1 çay bardağı ekmek kırıntısı
KALAMAR DOLMASI TARİFİ
İlk olarak kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkarın. Uç kısmından tuttuğunuz kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı bir şekilde çekerek çıkartın.
Üzerinde kalan zar tabakasını sıyırmak için bıçağın ters kısmıyla üzerinden bir kez geçin.
Eğer yumuşak değilse kalamarınız, yumuşaması için sütün içinde biraz daha bekletin.
İç harcı için soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Zeytinyağını bir tavada kızdırıp, soğanları ve sarımsakları ekleyin.
Dereotu ve ıspanağı da ekleyip 2-3 dakika daha tavada çevirin. Ardından ocaktan alıp içine ekmek kırıntısını, peyniri, tuzu ve karabiberi ekleyin ve harmanlayın.
Sütten aldığınız kalamarları kağıt havluyla kurulayın. Sonrasında içine ıspanaklı harcı doldurup ağzını bir kürdan yardımıyla kapatın.
Dolmaları varsa ızgarada yoksa ızgara çizgili döküm tavada 10-15 dakika civarı pişirin.
İşte kalamar dolmamız hazır! Herkese afiyet olsun.