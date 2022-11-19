Haberler Yaşam Haberleri Kalamar Haram Mı? Diyanet'e Göre Kalamar Yemek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:20 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:20

Kalamar Haram Mı? Diyanet'e Göre Kalamar Yemek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Kalamar gibi deniz ürünlerini sevenler olduğu kadar sevmeyen ve tercih etmeyenler de bulunuyor. Tadını seven insanlar, kalamar haram mı sorusunu da merak ediyor. Deniz mahsulleri arasında bulunan bazı canlıları yemek konusunda insanlar çekimse kalabiliyor. Kalamar yemek haram mı şeklinde soru işaretlerine sahip insanlar Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarını kabul ediyor. Dinimizce kalamar helal mi haram mı? İçeriğimizde açıklamaları ile bulabilirsiniz.

Kalamar Haram Mı? Diyanet’e Göre Kalamar Yemek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Deniz ürünleri satan restoranlarda sıklıkla bulunan kalamar yumuşakçalar sınıfa dahil olan bir deniz canlısıdır. Balık olarak tanımlanmadığı için insanların kafasında kalamar haram mı gibi sorular oluşuyor. Lezzetini sevmelerine rağmen tereddüt edenler internette kalamar yemek günah mı diye araştırıyor. Diyanet açıklamasına göre kalamar helal midir?

Kalamar Yemek Haram Mı?

Çoğu deniz ürünleri restoranında bulabileceğiniz kalamarın tadını sevenler kalamar haram mı, yemekte sakınca var mıdır bunu merak ediyor. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamaları ise vatandaşlarımızın dini sorularını cevaplıyor.
Diyanet açıklamasına göre hakkında açık bir hüküm bulunmayan ve insan sağlığına zararı olmayan kalamar gibi deniz canlılarının tüketiminin helal olduğu belirtilmiştir.

Diyanet'e Göre Kalamar Yemek Helal Mi?

Kalamar yemek günah mı sorularına takılanlar dinimizin gereklilikleri çerçevesinde yenmesi haram ve helal ürünleri araştırmaktadır. Domuz gibi Kuran'da ismi net olarak geçen ve haram olduğu belirtilen yiyecekler Müslümanlara yasak kılınmıştır. Ayetlerde belirtildiğine göre yeryüzündeki iyi ve helal şeylerden yenilmesinde bir sakınca görülmemiştir.
Diyanet İşleri Bakanlığı açıklamasına göre Kuran'da ve hadis-i şeriflerde bütün canlı türleri tek tek isimleri ile bulunmadığı için bu konuda farklı farklı görüşlerin ortaya çıktığını belirtiyor.

Hanefi alimler tarafından balık dışındaki deniz mahsulleri helal kabul edilmemiştir.
Maliki ve Hanbeli alimlere göre deniz hayvanları genel olarak helaldir ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir.
Şafii mezhebine göre ise; normal yaşam alanları su olduğu halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanların yenmesi helal değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kalamar helal mi sorusuna ilişkin cevabı şöyledir:
Belirtildiği üzere Kuran'da yenilmeyecek olan hayvanlar ile ilgili belli bir liste verilmemiş olup, domuz gibi ismi belirtilerek yasaklananların yanında diğer hayvanlar için ölçüler konulmakta yetinilmiştir. Bu bağlamda, deniz mahsullerinin üretimi ve tüketiminin helal olduğu söylenebilir.

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Kalamar Haram Mı? Diyanet'e Göre Kalamar Yemek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
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